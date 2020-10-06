Оппозиционер Жапаров возглавил правительство Киргизии

Освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жапаров стал новым премьер-министром Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Там отметили, что решение о назначении было принято на экстренном заседании парламента.

Бывший глава правительства Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов.

Жапаров был освобожден из колонии, где он отбывал срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

Ранее стало известно, что протестующие захватили здание правительства в Киргизии.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведения повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.