Зеленский недоволен форматом Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится нынешний формат Минских соглашений, а также состав участников Контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я лично недоволен тем форматом «Минска», последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата», — сказал Зеленский.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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