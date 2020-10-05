Глава Омской области заразился коронавирусом
Катерина Медведева
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Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал глава региона.
Он добавил, что будет соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно.
Также Бурков отметил, что выполняет все рекомендации медиков, и призвал подписчиков соблюдать санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.
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