Глава Омской области заразился коронавирусом

Катерина Медведева

Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал глава региона.

Он добавил, что будет соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно.

Также Бурков отметил, что выполняет все рекомендации медиков, и призвал подписчиков соблюдать санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.

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