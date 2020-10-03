Пашинян и Меркель обсудили Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обострение конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на кабмин Армении.

«Пашинян передал информацию о происходящих в боевых действиях развитиях. Он рассказал о последних выявленных фактах об участии Турции и переправке этой страной в Азербайджан наемников и террористов», — сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что Меркель призвала к прекращению огня.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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