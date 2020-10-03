Спикер парламента Армении отправился в Карабах с экстренным визитом

Делегация под руководством председателя Национального собрания (парламента) Армении Арарата Мирзояна отправилась с экстренным визитом в непризнанный Нагорный Карабах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на армянский законодательный орган.

«В рамках визита Мирзоян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха (самоназвание Карабаха) Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты обменялись военной, политической и дипломатической информацией по конфликту в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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