Штаб Байдена на время отказался от критики Трампа
Штаб кандидата на пост главы США от Демократической партии Джо Байдена решил пока перестать критиковать американского президента Дональда Трампа, который болеет коронавирусом. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на источник в штабе.
Как рассказал источник, представители штаба Байдена на время отказываются от рекламы с критикой действующего главы государства.
Ранее Байден заявил, что будет молиться за здоровье Трампа.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
Как сообщалось, у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание. В настоящее время американский лидер находится в военном госпитале.
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