Эрдоган надеется на освобождение Карабаха

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление и освободит непризнанный Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе», — сказал Эрдоган.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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