Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в непризнанном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ, написал МИД страны в Facebook.

МИД выразил приверженность Армении к мирному урегулированию конфликта.

«Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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