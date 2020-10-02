Пашинян заявил советнику Трампа, что сирийские боевики должны покинуть Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил, что сирийские боевики должны быть выдворены из карабахского региона, иначе невозможно будет прекратить огонь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Армянский лидер также отметил, что Турция также привлечена к боевых действиям в Карабахе, и это она разместила «наемников и террористов в Азербайджане».

О'Брайен, в свою очередь, выразил глубокую озабоченность Вашингтона ситуацией на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность своей страны в скорейшем прекращении боев и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Еревана и региона.

Он также обратил внимание на то, что у данного конфликта нет военного решения, и подтвердил позицию американского лидера Дональда Трампа, озвученную в совместном заявлении с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в четверг, 1 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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