Макрон заявил, что Франция, РФ и США примут ряд мер по прекращению конфликта в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в рамках саммита ЕС, что Россия, США и Франция готовятся к принятию ряда инициатив по прекращению эскалации напряженности в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Россия, Франция и США сделали совместное заявление по обострившейся ситуации в Карабахе. Лидеры стран призвали к прекращению боевых действий в регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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