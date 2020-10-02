СМИ: Лидеры ЕС согласовали санкции против Белоруссии
Лидеры стран Евросоюза в рамках проходящего саммита в Брюсселе согласовали решения по санкциям против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В рамках саммита лидеров стран ЕС планировалось обсуждении эскалации насилия в непризнанном Нагорном Карабахе, инцидента с Алексеем Навальным, а также политического кризиса в Белоруссии.
Встреча политиков проходит в Брюсселе 1 и 2 октября.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Ряд стран заявил о непризнании политика как легитимного президента страны.
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