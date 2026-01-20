Туск отказался «умиротворять» Трампа

Туск: Европа не может позволить себе слабости перед врагами и союзниками

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию заявил, что Европа не может себе позволить слабости ни в отношении врагов, «ни в отношении союзника». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Умиротворение – это всегда проявление слабости. Европа не может позволить себе слабость – ни в отношении врагов, ни в отношении союзника. Умиротворение заканчивается отсутствием результатов – кроме унижения. В это время очень нужны европейская настойчивость и уверенность», – написал Туск.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

