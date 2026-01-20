В Канаде заявили, что прежний коллективный Запад ушел в прошлое

Карни: коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется

Канада считает, что прежний коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни на форуме в Давосе, пишет ТАСС.

Таким образом он отреагировал на внешнюю политику США, в частности претензии президента Штатов Дональда Трампа на Гренландию.

«Мы понимаем, что нынешний разрыв требует большего, чем адаптация. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Нам не следует его оплакивать. Ностальгия - это не стратегия», — сказал он.

Карни добавил, что прошлый подход, при котором участники западных альянсов за счет членства в них гарантировано получают процветание и безопасность, уже потерял свою актуальность.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

Ранее в МИД Дании призвали Европу показать силу Трампу.