Бастрыкин заинтересовался историей с изнасилованием школьника из Челябинска

Глава СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о расследовании изнасилования челябинского школьника. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Мать ребенка обратилась к председателю СК России в связи с произошедшим с ее сыном. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о доводах, приведенных в публикациях об инциденте.

Инцидент произошел в одной из школ Челябинска. Как рассказала мать третьеклассника, сверстники завели ее сына в туалет, где изнасиловали. Помимо этого, над несовершеннолетним издевались в течение пяти дней. Учительница заметила, что между детьми возник конфликт, и сообщила матери. В беседе с сыном родительница узнала о деталях.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после жестоко избиения школьницы в Адыгее.