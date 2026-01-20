Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег террористов из тюрьмы

Трамп: США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов из тюрьмы
Evelyn Hockstein/Reuters

США оказали Сирии содействие в предотвращении побега европейских террористов из тюрьмы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

По словам главы Белого дома, инцидент произошел 19 января.

«У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил... Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы», — сказал Трамп.

По данным издания, речь идет о тюрьме в городе аш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

До этого представитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами сообщил телеканалу Rudaw, что около 1,5 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. По его словам, после освобождения боевики «присоединились к атакующим группировкам».

19 января пресс-служба СДС сообщила, что вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в сирийской провинции Хасаке, в которой содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. В СДС не уточнили, к каким силам относятся напавшие на тюрьму.

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668581_rnd_6",
    "video_id": "record::39b73a38-f0cc-4682-8c2e-83b34dcf216d"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+