Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег террористов из тюрьмы

США оказали Сирии содействие в предотвращении побега европейских террористов из тюрьмы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

По словам главы Белого дома, инцидент произошел 19 января.

«У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил... Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы», — сказал Трамп.

По данным издания, речь идет о тюрьме в городе аш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

До этого представитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами сообщил телеканалу Rudaw, что около 1,5 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. По его словам, после освобождения боевики «присоединились к атакующим группировкам».

19 января пресс-служба СДС сообщила, что вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в сирийской провинции Хасаке, в которой содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. В СДС не уточнили, к каким силам относятся напавшие на тюрьму.

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.