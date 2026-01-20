Батарейка лопнула в пищеводе у двухлетней девочки

В Липецке спасли двухлетнюю девочку с лопнувшей в пищеводе батарейкой

В Липецке врачи спасли жизнь двухлетней девочке, проглотившей батарейку, которая успела лопнуть у нее в пищеводе. Об этом сообщает областной Минздрав.

Родители привезли ребенка в больницу через несколько часов после того, как она проглотила батарейку от электрической игрушки. К этому моменту элемент питания уже успел разрушиться в пищеводе. Вытекшая щелочь вызвала серьезный химический ожог слизистой оболочки.

Врачи-эндоскописты оперативно извлекли инородное тело. По их словам, быстрое обращение за помощью спасло девочку от крайне опасного осложнения — сквозного повреждения стенки пищевода. Однако из-за полученного ожога существует риск последующего сужения пищевода в месте травмы. Ребенку предстоит длительный курс лечения.

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.

Ранее годовалый ребенок попал в больницу, проглотив металлический болт.