Бузова раскрыла свое поведение в постели: «Я очень громкая»

Певица Бузова рассказала, что любила доминирующих мужчин в постели
Певица Ольга Бузова в шоу «Натальная карта» поделилась подробностями интимной жизни.

Бузова рассказала, что очень громкая и чувственная во время секса. Исполнительница призналась, что раньше любила, когда мужчина доминирует и контролирует в сексе. В постели артистка хочет «расслабиться и ни о чем не думать».

«Я очень громкая. Например, когда чихаю, меня все слышат», — поделилась певица.

Ведущая шоу Олеся Иванченко пообещала Бузовой, что скоро она «вернется в большой секс». Блогерша предсказала, что певица встретит возлюбленного в ноябре 2026 года.

Бузова отметила, что сейчас ходит на свидание. Последняя подобная встреча у нее была в декабре.

«В январе все разъехались на каникулы, а я работала. Но меня никто не позвал на каникулы. Меня никто не позвал встретить Новый год из мужчин. Но я работала, у меня был частный корпоратив. Но я клянусь, если бы один молодой человек меня позвал, я бы отменила. Он не позвал!» — рассказала артистка.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Ольга Бузова раскрыла, на какие эксперименты готова ради съемок в фильме.

