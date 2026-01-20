Старейшая в мире пивоварня Weltenburger продолжит работу после реструктуризации

Bild: одна из старейших в мире пивоварен будет продана в ФРГ из-за кризиса

В Германии по причине кризиса на рынке пива будет продана одна из старейших в мире монастырских пивоварен Weltenburger в Баварии. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что пивные бренды Weltenburger и Bischofshof будут переняты традиционной пивоварней Schneider Weisse.

По данным издания, договор о продаже вступит в силу с 1 января 2027 года.

Для Bischofshof, которая расположена в Регенсбурге, сделка означает полное поглощение и прекращение деятельности в конце 2026 года. Основанная в 1050 году пивоварня Weltenburger будет реструктуризирована и продолжит свою работу.

Среди причин поглощения указывается, что немецкий пивной рынок уже много лет сокращается, и многие пивоварни борются за выживание, говорится в публикации.

В августе 2025 года руководитель одного из старейших пивоваренных предприятий Баварии Oettinger Штефан Блашак рассказал, что в ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии ожидает волна банкротств.

Ранее Россия обогнала Германию по производству пива.