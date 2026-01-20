Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Дмитриев прибыл в павильон США в Давосе

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе
Denis Balibouse/Reuters

В павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе прибыли глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 19:30 по мск в павильон вошел Дмитриев, туда же прибыли Уиткофф и Кушнер», — говорится в сообщении.

До этого Дмитриев отметил, что попытка сделать Украину главной темой на форуме в швейцарском Давосе не удалась. Накануне стало известно, что президент США не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее в МИД России рассказали, как Трамп оставил Зеленского «на обочине» Давоса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668533_rnd_6",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+