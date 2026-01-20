Дмитриев прибыл в павильон США в Давосе

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе

В павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе прибыли глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 19:30 по мск в павильон вошел Дмитриев, туда же прибыли Уиткофф и Кушнер», — говорится в сообщении.

До этого Дмитриев отметил, что попытка сделать Украину главной темой на форуме в швейцарском Давосе не удалась. Накануне стало известно, что президент США не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее в МИД России рассказали, как Трамп оставил Зеленского «на обочине» Давоса.