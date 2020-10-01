Трамп заявил о победе в дебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл большие предвыборные дебаты с его конкурентом Джозефом Байденом. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Я выиграл большие дебаты, основанные на составлении опросов и т.д. Спасибо!» — говорится в сообщении.

Свыше 73 миллионов граждан США посмотрели дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.

Байден ранее оценил выступление своего оппонента Дональда Трампа на прошедших дебатах. Демократ считает поведение американского лидера позорным.

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