Трамп заявил о победе в дебатах с Байденом
Максимс Краюшкинс
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Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл большие предвыборные дебаты с его конкурентом Джозефом Байденом. Об этом он пишет у себя в Twitter.
«Я выиграл большие дебаты, основанные на составлении опросов и т.д. Спасибо!» — говорится в сообщении.
Свыше 73 миллионов граждан США посмотрели дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.
Байден ранее оценил выступление своего оппонента Дональда Трампа на прошедших дебатах. Демократ считает поведение американского лидера позорным.
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