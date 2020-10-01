Володин заявил, что Навальный работает в интересах западных спецслужб

Председатель Годумы Вячеслав Володин заявил, что основатель ФБК Алексей Навальный работает в интересах спецслужб Запада. Слова спикера Госдумы приводятся на сайте нижней палаты.

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — сказал Володин.

По его словам, власти ФРГ не идут на создание рабочей группы с Госдумой РФ, чтобы разобраться в произошедшей с Навальным ситуацией, а России не были предоставлены биоматериалы или заключения врачей, которые осматривали Навального в Германии.

По словам Володина, это стало свидетельством того, что «все было инсценировано зарубежными странами», чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов президентских выборов в Белоруссии, а также не позволить РФ «защитить суверенитет союзного нам государства».

Он отметил, что у тех, «кто хотел прибрать к рукам Белоруссию», ничего не получилось.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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