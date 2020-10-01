Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

В Турции потребовали разъяснений у экипажей арендованных для борьбы с лесными пожарами российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, чьи полеты «вызвали беспокойство» жителей Антальи. Об этом сообщает Milliyet.

28 сентября Бе-200 выполняли полеты в одном из районов города.

«После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — пишет газета.

По данным издания, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за объяснениями.

Два российских Бе-200 прибыли в Турцию в июне для помощи в тушении лесных пожаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский самолет участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции

— Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров