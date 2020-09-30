Мантуров заявил, что Россия уже «проехала» историю с «Новичком»

Россия уже «проехала» историю с «Новичком», сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — ответил Мантуров на вопрос о готовности России предоставить доказательства в ОЗХО об отсутствии «Новичка» в ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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