Макрон обсудит с Путиным и Трампом конфликт в Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры о конфликте в Нагорном Карабахе с главой России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, разговор с Путиным состоится вечером 30 сентября, а беседа с Трампом 1 октября.
«Это позволит обменяться мнениями и предложить решение проблемы», — уточнил Макрон.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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