Губернаторам хотят разрешать продлевать майские праздники

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков внес законпроект, который позволит губернаторам российских регионов продлевать майские праздники по требованию жителей. Об этом пишет РИА Новости.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Продлевать майские праздники предлагается за счет новогодних каникул. Соответствующие изменения планируется внести в ТК РФ. Решение о вводе новых выходных дней планируется принимать по итогам референдумов в субъектах.

Согласно результатам опроса населения фондом «Общественное мнение», к инициативе положительно относятся 55% россиян. Отмечается, что увеличение числа выходных в майские праздники может простимулировать развитие внутреннего туризма в РФ.

Поскольку общее число выходных дней из-за их переноса на майские праздники не увеличится, а потребление в майские праздники может вырасти, депутат сделал вывод, что принятие инициативы не повлечет за собой никаких экономических издержек.

До этого Даванков направил в кабмин закон об отмене штрафа за забытые права.

Ранее стало известно, что россияне планируют потратить до 15 тысяч рублей на майские праздники.