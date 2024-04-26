Губернаторам хотят разрешать продлевать майские праздники

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков внес законпроект, который позволит губернаторам российских регионов продлевать майские праздники по требованию жителей. Об этом пишет РИА Новости.
Продлевать майские праздники предлагается за счет новогодних каникул. Соответствующие изменения планируется внести в ТК РФ. Решение о вводе новых выходных дней планируется принимать по итогам референдумов в субъектах.
Согласно результатам опроса населения фондом «Общественное мнение», к инициативе положительно относятся 55% россиян. Отмечается, что увеличение числа выходных в майские праздники может простимулировать развитие внутреннего туризма в РФ.
Поскольку общее число выходных дней из-за их переноса на майские праздники не увеличится, а потребление в майские праздники может вырасти, депутат сделал вывод, что принятие инициативы не повлечет за собой никаких экономических издержек.
До этого Даванков направил в кабмин закон об отмене штрафа за забытые права.
Ранее стало известно, что россияне планируют потратить до 15 тысяч рублей на майские праздники.