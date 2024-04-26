Экс-тренер «Вашингтона» объяснил главную проблему Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро критично оценил форму российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

»Овечкин физически не может сделать то, что подсказывает ему ум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он просто стоит на месте и не двигается. <...> Мне буквально хотелось спуститься на лед и поговорить с Овечкиным, ведь он просто ждет, когда момент придет к нему, а не создает его сам», — пояснил Будро.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, как нужно помочь Овечкину.