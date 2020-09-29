Меркель выразила беспокойство в связи с ситуацией с коронавирусом в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эпидемиологическая ситуация в ФРГ вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в стране зафиксирован рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Политик добавила, что Германию ждут непростые месяцы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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