Французский генерал объяснил, почему помощь Запада Киеву будет иметь мало смысла

Французский генерал Доминик Тренкан в эфире Sud Radio заявил, что поставляемое Западом Киеву в качестве военной поддержки вооружение не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), если они не смогут решить проблему нехватки личного состава. Его слова приводит РИА Новости.

«Давать оборудование, когда не хватает людей, не имеет смысла. И предоставлять людей, когда нет оборудования, тоже не имеет смысла. Так что не хватает и того, и того», — сказал Тренкан.

По его словам, США и страны Евросоюза приложили усилия, чтобы поддержать Украину. При этом, по его словам, Киеву предстоит вложиться человеческими ресурсами, чтобы добиться необходимых целей.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страны Запада должны быть готовы к тому, что выделенные Соединенными Штатами деньги Украине в размере $61 млрд могут стать последним пакетом помощи США Киеву. 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на шесть миллиардов долларов.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.