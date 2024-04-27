Подростки толпой избили краснодарца из-за замечания о езде на мопедах

В Краснодаре подростки избили местного жителя, который сделал им замечание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Краснодара».

«По предварительным данным, конфликт произошел на почве сделанного мужчиной замечания из-за езды молодежи на двухколесных транспортных средствах», — отмечается в сообщении полиции.

Инцидент произошел в поселке «Изумрудный город», уточняет Telegram-канал «Россия. Кубань». Мужчина сделал замечание подросткам, которые регулярно собираются на детской площадке, разъезжают на мопедах, курят и матерятся. Вечером того же дня группа молодых людей избила его возле дома на глазах у семьи.

На кадрах видно, что у ворот частного дома собралось около 10 человек.

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