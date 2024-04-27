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Булыкин считает, что арбитр допустил ключевые ошибки в матче ЦСКА – «Спартак»

Булыкин: Чалов сыграл рукой в штрафной, и у ЦСКА должны были удалить Мойзеса

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-форвард сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о спорных ситуациях в центральном матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак». Специалист считает, что в ворота армейцев должны были назначить пенальти за руку Федора Чалова в собственной штрафной, а позже Мойзес должен был получить красную карточку за фол на форварде красно-белых Манфреде Угальде.

«Рукой сыграл в своей штрафной. Судьи учат нас одним трактовкам, а сами потом судят по каким-то другим. Такая рука считалась всегда. И если нападающий сыграл в своей штрафной рукой, то должен быть пенальти. Но там еще и удаление должно было быть. Очень грубо сыграл Мойзес, так ахиллы рвутся на раз-два. Не знаю, что было с VAR, почему он не вмешивался, и хотелось бы услышать трактовки судей, почему эта рука не считалась рукой, а наступ на ахилл не считался на красную карточку», — считает Булыкин.

Матч ЦСКА – «Спартак» завершился нулевой ничьей. После 25 сыгранных туров спартаковцы располагаются на шестом месте в таблице РПЛ с 39 очками, ЦСКА имеет на балл меньше и стоит в таблице седьмым.

Ранее сообщалось, что покинувший клуб РПЛ по семейным проблемам тренер готов приступить к работе через день.

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