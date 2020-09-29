ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха немедленно прекратить боевые действия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Кроме того, она выразила обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

Бачелет обратилась к сторонам конфликта с просьбой соблюдать гуманитарные права, в частности обеспечить защиту гражданского населения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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