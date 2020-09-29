Кремль: конфликт в Карабахе будет обсуждаться внутри ОДКБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Карабахе будет обсуждаться внутри Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нынешняя ситуация, нынешние военные действия – тема для глубокого анализа в недрах организации и для возможного обсуждения. В остальном я воздержусь от комментариев. Это крайне чувствительная материя», — сказал Песков в ответ на вопрос, как нынешняя ситуация с Карабахом повлияет на ОДКБ.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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