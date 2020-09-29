Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

В ходе разговора глава кабмина Армении отметил, что Карабах подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Пашинян также призвал Меркель приложить максимум усилий, чтобы повлиять на «деструктивную позицию Турции» в данном вопросе.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, высказала мнение, что карабахский конфликт не имеет другого решения, кроме мирного, и подчеркнула, что необходимо возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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