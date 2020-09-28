Макрон может встретиться с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во время своего визита в Литву, если она попросит об этом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя.

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — сказал Атталь.

Макрон прибудет в Латвию во вторник, 29 сентября. Ранее он заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти в отставку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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