США обратились к Армении и Азербайджану
США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на госдеп.
«Соединённые Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие», — говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и заявил, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.
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