Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель переговорил с Арменией и Азербайджаном
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter, что переговорил с властями Армении и Азербайджана, призвав их прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
«Я разговаривал с министрами Армении и Азербайджана и подчеркнул важность немедленного прекращения огня», — написал Боррель.
Политик подчеркнул, что у конфликта нет военного решения. Он считает, что проблему можно решить, только вернувшись за стол переговоров.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.
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