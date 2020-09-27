Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель переговорил с Арменией и Азербайджаном

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter, что переговорил с властями Армении и Азербайджана, призвав их прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

«Я разговаривал с министрами Армении и Азербайджана и подчеркнул важность немедленного прекращения огня», — написал Боррель.

Политик подчеркнул, что у конфликта нет военного решения. Он считает, что проблему можно решить, только вернувшись за стол переговоров.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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