Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение конфликта в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает МИД РФ.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе беседы глава МИД РФ заявил, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, которые помогут стабилизировать ситуацию.

Отмечается, что Лавров готовится в разговору с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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