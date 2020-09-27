Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост президента Белоруссии. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — цитирует издание слова Макрона.

Президент Франции отметил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах, особенно женщин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии

— Белоруссия обвиняет западных соседей в попытке «ввергнуть страну в анархию»

— Премьер Белоруссии оценил поддержку со стороны РФ в условиях давления Запада