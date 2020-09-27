Белоруссия обвиняет западных соседей в попытке «ввергнуть страну в анархию»

Глава МИД Белорусии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил некоторые государства из числа западных соседей страны в попытке ввергнуть республику в хаос. Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — сказал он.

Ранее Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии. Там отметили, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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