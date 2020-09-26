Делегация РФ будет участвовать в Форуме регионов в Белоруссии дистанционно

Делегация Совета Федерации примет участие в форуме регионов России и Белоруссии дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

По его словам, такое решение было принято из-за обострения ситуации с коронавирусом.

«Действительно, лично в Белоруссию никто не поедет, участники форума будут работать по видео-конференц-связи из Совета Федерации», — сказал Тимченко.

Седьмой Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске 28-29 сентября. Его планирует посетить белорусский президент Александр Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матвиенко может посетить Минск в конце сентября

— Путин не планирует посещать Форум регионов в Минске

— Визит Зеленского в Белоруссию отменен