Делегация РФ будет участвовать в Форуме регионов в Белоруссии дистанционно
Антон Демидов
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Делегация Совета Федерации примет участие в форуме регионов России и Белоруссии дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.
По его словам, такое решение было принято из-за обострения ситуации с коронавирусом.
«Действительно, лично в Белоруссию никто не поедет, участники форума будут работать по видео-конференц-связи из Совета Федерации», — сказал Тимченко.
Седьмой Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске 28-29 сентября. Его планирует посетить белорусский президент Александр Лукашенко.
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