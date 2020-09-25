В МИДе допустили, что ситуация с Навальным была постановкой

Действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным были настолько слажены, что это могло быть постановкой, следует из заявления российского МИДа.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что на эти размышления наводят готовность Германии принять Навального на лечение, представители Бундесвера и специализированного автотранспорта при его транспортировке и подключение к делу высшего военно-политического руководства.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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