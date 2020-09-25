Глава Евросовета потребовал независимого расследования по делу Навального

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН, в пятницу 18 сентября, потребовал независимого расследования по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Борьба с безнаказанностью также подразумевает проведение независимого и достойного доверия расследования в случае, когда на жизнь лидера российской оппозиции было совершено покушение с использованием химического оружия», — заявил Мишель.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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