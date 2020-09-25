Аббас просит ООН собрать конференцию по палестинской проблеме

Палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом подготовить конференцию по палестинской проблеме с ближневосточным квартетом (ЕС, Россия, США и ООН) и СБ ООН. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю генсека ООН в сотрудничестве с квартетом и Совбезом ООН начать подготовку к международной конференции в начале следующего года, которая соберет вместе все заинтересованные стороны», — говорится в сообщении.

Ранее президент Алжира Абдельмажид Табун заявил, что страна не приветствует заключение мирных соглашений между Израилем и арабскими странами и не намерена восстанавливать отношения с Тель-Авивом.

По его словам, алжирцы «свято чтят» палестинскую проблему и будут находиться в политической конфронтации с Израилем, пока Палестина не будет признана и восстановлена в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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