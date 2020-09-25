Памфилова прокомментировала победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» случайную победу уборщицы Марины Угодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

По словам Памфиловой, в этой ситуации не было нарушения закона, так как Угодская предоставила необходимые документы и выполнила все требования.

Глава ЦИК подчеркнула, что во время подсчета голосов нарушений также не было.

«Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица», — отметила Памфилова.

Ранее стало известно, что в Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, случайно стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района.

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