Крупнейший банк Индии отклонил платежи за российскую нефть вопреки разрешению США

Государственный банк Индии — State Bank of India (SBI) — отказался проводить платежи за российскую нефть, несмотря на временное разрешение со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, причиной такого поведения банка стала неуверенность в том, как долго будет действовать разрешение для импорта российской нефти. Как указали источники, проведение платежей за российскую нефть может создать для SBI дополнительные риски и нанести ущерб деловой репутации. В публикации обратили внимание, что у банка значительный портфель займов на международных рынках, в том числе в США. По состоянию на конец декабря 2025 года на Соединенные Штаты приходилось 26% международного кредитного портфеля SBI в размере $75,1 млрд, отметили источники.

Кроме того, в банке считают, что краткосрочное смягчение позиции Вашингтона мало способствует восстановлению финансовых каналов, обеспечивающих закупки Индией российской нефти.

Администрация США выдала Индии лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские НПЗ уже закупили около 20 млн баррелей. По данным Reuters, американские власти решили ослабить ограничения после того, как Нью-Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

