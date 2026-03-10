Сожитель дочери украл у москвички драгоценности на 3 млн рублей

В Москве полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений на 3 миллиона рублей у 54-летней матери своей сожительницы. Об этом сообщает столичное управление МВД.

Инцидент произошел в квартире на Елецкой улице. Москвичка обнаружила пропажу драгоценностей и обратилась в полицию. Оперативники установили, что к краже причастен сожитель дочери, который проживал вместе с ними.

В течение нескольких месяцев мужчина похищал украшения будущей тещи и сдавал их в ломбард, а вырученные деньги тратил на себя. Общий ущерб составил 3 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Подозреваемый находится под домашним арестом.

