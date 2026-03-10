В Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию из-за атак ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Севастополе из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указ, подписанный губернатором города Михаилом Развожаевым, опубликован на сайте правительства Севастополя.

«Ввести с 6 марта 2026 года и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в документе.

Из него следует, что зоной ЧС считается вся территория населенного пункта. При этом руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации был назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

Ранее в Севастополе при атаке беспилотников пострадала 90-летняя женщина.