Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Saudi Aramco предупредила о катастрофе из-за блокады Ормузского пролива Ираном

Reuters: Saudi Aramco заявила о риске катастрофы из-за блокады Ормузского пролива
Nicolas Economou/Reuters

Мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном. Об этом заявил гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова передает Reuters.

Он также отметил, что мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а кризис ускорит их истощение. По словам Нассера, блокада Ормузского пролива уже нарушила работу секторов судоходства и страхования и грозит вызвать «эффект домино» в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других отраслях.

Накануне в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало администрацию президента США Дональда Трампа врасплох.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!