Saudi Aramco предупредила о катастрофе из-за блокады Ормузского пролива Ираном

Мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном. Об этом заявил гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова передает Reuters.

Он также отметил, что мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а кризис ускорит их истощение. По словам Нассера, блокада Ормузского пролива уже нарушила работу секторов судоходства и страхования и грозит вызвать «эффект домино» в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других отраслях.

Накануне в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало администрацию президента США Дональда Трампа врасплох.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.