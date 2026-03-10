Украина помогла странам Персидского залива и хочет получить ракеты для ПВО

Украина предоставила странам Персидского залива «экспертную помощь» в противодействии иранским беспилотникам, и теперь Киев ведет переговоры о получении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет издание «Общественное».

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со странами Персидского залива, и Украина по запросу предоставила им экспертную помощь. Также Украина достигла «договоренности по поводу этой поддержки» с Вашингтоном, сообщила посол.

«Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, беспокойство или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект», – отметила Стефанишина.

Посол отметила, что параллельно с оказанием помощи странам Персидского залива обсуждается получение Киевом ракет противовоздушной обороны. Стефанишина подчеркнула, что «эти вопросы непосредственно не взаимосвязаны», но «чем дольше будет длится операция и чем шире будет ее география, тем больше будет расти потребность в перехватчиках», сказала она.

До этого газета New York Times написала, что ракеты для ПВО, которые рассчитывает получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Газета отмечала, что с начала операции США против Ирана 28 февраля американцы израсходовали более 800 таких ракет, тогда как Украина за четыре года конфликта получила только 620 ракет для систем Patriot.

8 марта немецкая газета Welt написала, что США не смогут предоставить Украине ракеты для систем Patriot, так как у американцы сами нуждаются в них.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с БПЛА и своих специалистов после запроса со стороны США. Затем Зеленский рассказал, что 11 стран-соседей Ирана запросили помощь в перехвате дронов и ракет.

Ранее СМИ узнали, что США хотят заключить сделку с Украиной из-за иранских дронов.