Украина в прошлом году пыталась продать США технологию для сбивания дронов

Axios: США в 2025 году отказались покупать у Украины технологию перехвата БПЛА

США в августе 2025 года отказались от предложения Украины приобрести технологию перехвата иранских ударных беспилотников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

На закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Дональду Трампу беспилотники-перехватчики в качестве способа укрепить связи. Украинцы представили американским чиновникам презентацию в PowerPoint, на которой была показана карта Ближнего Востока и содержалось предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкцию своего беспилотника «Шахед».

В презентации также прозвучала идея создания «центров боевых действий с использованием беспилотников» в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские базы, для противодействия угрозе со стороны Ирана и его прокси-сил.

По словам украинского чиновника, в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, «но они ничего не сделали».

Отказ от предложения Украины является одним из крупнейших тактических просчетов администрации США с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля. Перехват дешевых иранских беспилотников «Шахед» обходится США и их союзникам в регионе в миллионы долларов.

«Если мы и допустили тактическую ошибку или просчет, предшествовавший этой [войне в Иране], то это именно она», — сказал источник Axios.

Украина — самая опытная в мире страна в борьбе с «Шахедами», которые использовала Россия против ВСУ. Портал отмечает, что Украина разработала недорогой беспилотник-перехватчик, а также датчики и средства противовоздушной обороны для сбивания беспилотников этого типа.

Ранее Зеленский рассказал о просьбах о помощи от соседей Ирана.